Автобус столкнулся с КамАЗом в Москве

Москва, , 16:19 — REGNUM На западе Москвы столкнулись два транспортных средств — автобус и КамАЗ. Об этом сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

ДТП произошло сегодня, 17 ноября, на пересечении Центральной улицы со 2-ой Рейсовой рядом с аэропортом «Внуково».

"Столкнулись автобус и КамАЗ», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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