Две молодые женщины погибли в ДТП под Казанью

Казань, , 15:31 — REGNUM Два человека погибли и ещё трое были госпитализированы в результате ДТП, произошедшего в Арском районе Татарии. Об этом сообщает 17 ноября пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла в 09:37 мск на 87-м километре автотрассы Казань-Малмыж Арского района.

Водитель, мужчина 24-х лет, не справился с управлением легкового автомобиля и допустил опрокидывание его в кювет.

В результате ДТП на месте скончались две пассажирки, 24-х и 20-ти лет. Водитель и два пасажира, один из которых — несовершеннолетний подросток 2003 года рождения, были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте происшествия, для установления всех обстоятельств и причин ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым поездом, погибли пять человек. Ещё двое были госпитализированы.

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