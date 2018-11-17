Вспышка пневмонии в школе Удмуртии стала причиной закрытия на карантин

Дебесы, Удмуртия, , 15:21 — REGNUM Вспышка пневмонии в одной из школ в Дебесском районе Удмуртии стала причиной закрытия учреждения на карантин. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба администрации района.

Сообщается, что накануне, 16 ноября, 15 детей, заболевших пневмонией, были госпитализированы в отделение педиатрии районной больницы. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, остальные дети — в состоянии средней степени тяжести. Возраст детей от 7 до 10 лет.

Все дети являются учащимися одной и той же школы в Дебесском районе Удмуртии. По решению санитарно-противоэпидемической комиссии района на школу с 17 по 25 ноября наложен карантин. В течение указнного времени школа закрыта для посещения учениками с 1 по 7 классов.

Кроме того, активизировна санитарно-просветительская работа среди населения по профилактике простудных заболеваний, проводится мониторинг посещаемости детей в школах и детских садах.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке пневмонии в городе Тула. Там накануне было госпитализировано 12 детей. Заболевание у всех протекает в лёгкой форме. Карнтин в школе, где учатся дети, не объявлялся. В школе проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия.

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