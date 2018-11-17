Восемь человек в Якутии унесло на льдине в открытое море

Якутск, , 14:51 — REGNUM Восемь человек унесло на льдине в море Лаптевых с острова Большой Ляховский в Булунском районе Якутии. Об этом сообщает 17 ноября ГУ МЧС РФ по Республике Саха.

Сообщается, что все восемь человек занимаются разведением оленей на острове Большой Ляховский. Они работают в сельскохозяйственном кооперативе «Мултук».

Сегодня утром оленеводы выехали на рыбалку. Позднее они связались с главой кооператива «Мултук» и сообщили информацию о том, что льдину, на которой они находятся, оторвало и несёт в море. Рыбачившим удалось передать координаты своего местонахождения.

На данный момент организованы поисково-спасательные работы спасателями Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России филиал ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» совместно с Министерством обороны.

Напомним, что ЧП с людьми, которых унесло на льдине — не редкость в Якутии. Так ИА REGNUM сообщало о спасении трёх охотников с крыши унесённого льдами дома. В ожидании помощи люди провели почти сутки на крыше дрейфующей на льдине охотничьей избы.

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