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Восемь человек в Якутии унесло на льдине в открытое море

Происшествия

Идут поисково-спасательные работы

Восемь человек в Якутии унесло на льдине в открытое море
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арктика

Якутск, 17 ноября 2018, 14:51 — REGNUM  Восемь человек унесло на льдине в море Лаптевых с острова Большой Ляховский в Булунском районе Якутии. Об этом сообщает 17 ноября ГУ МЧС РФ по Республике Саха.

Сообщается, что все восемь человек занимаются разведением оленей на острове Большой Ляховский. Они работают в сельскохозяйственном кооперативе «Мултук».

Сегодня утром оленеводы выехали на рыбалку. Позднее они связались с главой кооператива «Мултук» и сообщили информацию о том, что льдину, на которой они находятся, оторвало и несёт в море. Рыбачившим удалось передать координаты своего местонахождения.

На данный момент организованы поисково-спасательные работы спасателями Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России филиал ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» совместно с Министерством обороны.

Напомним, что ЧП с людьми, которых унесло на льдине — не редкость в Якутии. Так ИА REGNUM сообщало о спасении трёх охотников с крыши унесённого льдами дома. В ожидании помощи люди провели почти сутки на крыше дрейфующей на льдине охотничьей избы.

Читайте ранее в этом сюжете: Охотников в Якутии эвакуировали с крыши унесенного льдами дома

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Происшествия на воде
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