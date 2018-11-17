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Фельдшерско-акушерский пункт сгорел в Новгородской области

Происшествия

Медицинское учреждение в деревне Абросово находилось в здании из цементно-стружечных плит

Фельдшерско-акушерский пункт сгорел в Новгородской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

д. Абросово, Новгородская область, 17 ноября 2018, 14:23 — REGNUM  В Пестовском районе Новгородской области сегодня, 17 ноября, сгорел фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, о пожаре в деревне Абросово, где находилось медицинское учреждение, стало известно около 5 часов утра.

К прибытию пожарных расчётов у здания ФАПа обрушилась кровля, в результате пожара он сгорел целиком.

«Фельдшерско-акушерский пункт работает в будние дни, без круглосуточного дежурства персонала. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Известно, что медицинское учреждение располагалось в здании из цементно-стружечных плит, было электрифицировано, отопление также было электрическим.

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Пожары в медицинских учреждениях
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