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Поставки газа по «Северному потоку» были остановлены из-за сбоя электросети

Происшествия

Сбой произошел в Германии

Поставки газа по «Северному потоку» были остановлены из-за сбоя электросети
Иллюстрация: Nord-stream.com
Газопровод «Северный поток»

Москва, 17 ноября 2018, 14:11 — REGNUM  Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были временно прерваны в ночь на 17 ноября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании-оператора газопровода Gascade.

Сообщается, что работа газопровода прервалась на некоторое время из-за нарушения электроснабжения. Причиной стал сбой в электросети в германском Грайфсвальде, который произошел в шесть утра по московскому времени.

Специалисты компании предприняли все необходимые меры по восстановлению транспортировки газа по трубопроводу.

На данный момент поставки газа по «Северному потоку» восстановлены в полном объеме.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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