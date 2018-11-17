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В Курганской области горят маршрутные автобусы

Происшествия

Очередной случай произошёл на рейсе №555 до Далматово

Далматово, Курганская область, 17 ноября 2018, 15:02 — REGNUM  В Курганской области сгорел очередной маршрутный автобус. Утром 16 ноября 2018 года, на повороте в деревню Тюрикова Шадринского района произошло возгорание в пассажирском транспорте, который следовал в Далматово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Автобус рейса № 555 «Шадринск-Далматово» к счастью был без пассажиров. Водитель и кондуктор вовремя покинули транспорт, сгоревший дотла. В ГУ МЧС сообщают, что пассажирский автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю из Далматово. Как уверяет владелец, транспорт перед выходом в рейс был проверен, находился в исправности и месяца не прошло, как сгоревший автобус прошёл полное техническое обслуживание. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Ранее, 21 октября 2018 года на маршруте «Курган-Звериноголовское» №507 также полностью сгорел автобус. Пострадавших среди пассажиров, вовремя успевших эвакуироваться, нет.

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