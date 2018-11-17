Суббота, 17 Ноября 2018 года
13:34:05 МСК

Неэксплуатируемое здание сгорело на юго-востоке Москвы

Происшествия

Пострадавших нет

Москва, 17 ноября 2018, 12:09 — REGNUM  На юго-востоке Москвы произошел пожар в неэсксплуатируемом здании. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Загорелось здание по адресу: Рязанский проспект, дом 26. Огонь полыхал на площади до трех тысяч квадратных метров.

«Произошел пожар в отдельно стоящем неэксплуатируемом здании на общей площади около трех тысяч квадратных метров», — сообщили в МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и справились с огнем.

Как ранее сегодня сообщило ИА REGNUM, утром также произошел пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Горела установка крекинга и печь дожига. Спасатели успешно справелись с огнем, пострадавших нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить