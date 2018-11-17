Пожар на Московском НПЗ диквидирован

Москва, , 11:56 — REGNUM Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ликвидирован. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Спасателям удалось справиться с огнем к 11:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром на московском НПЗ произошло два возгорания. Факельное горение происходило на одной из установок крекинга и в печи дожига.

С огнем боролись более 120 человек при 33 единицах техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Локализован пожар на НПЗ в Капотне