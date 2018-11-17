В Санкт-Петербурге арестован бывший следователь, обвиняемый в краже кокаина

Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Бывший старший следователь 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу Николай Воробьёв арестован в пятницу, 16 ноября, Невским районным судом. Об этом сообщала 17 ноября объединённая пресс-служба судов города на своём канале в мессенджере Telegram.

Сообщается, что Воробьёв, приняв к производству уголовное дело о контрабанде наркотических средств, которое возбудили сотрудники Пулковской таможни, приступил к его расследованию. Далее Воробьёв вступил в сговор с неустановленными лицами и совершил кражу из камеры вещественных доказательств 11 килограмм наркотичесткого вещества.

Взамен похищенного наркотического вещества в камеру вещдоков Воробьёвым была сдана смесь бензокаина, левамизола и кокаина, содержание которого не превышало 0,51%.

Украденный кокаин Воробьёв и его подельники незаконно сбыли до 18 октября текущего года.

В связи с возбужденным против Воробьёва уголовным делом, следствие обратилось 15 ноября с ходатайством в Невский районный суд для избрания подследственному меры пресечения.

Обосновывая ходатайство, следователь пояснил, что действия Воробьёва повлекли тяжкие последствия из-за поступления в незаконный оборот крупной партии наркотических средств, а кроме того, следователь отметил нанесение Воробьёвым вреда государственным интересам, выразившееся в дискредетации в глазах общества статуса сотрудника Следственного комитета РФ, и подрыве авторитета государственной службы.

Воробьёв своей вины не признал, возражал против удовлетворения ходатайства следствия и просил в качестве меры пресечения избрать домашний арест.

Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. Воробьёв будет находится под арестом до 14 января 2019 года. Сообщается, что экс-следователю грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, следователи предполагают, что Воробьёв может быть причастен и к другим преступлениям.

Напомним, что ранее в Калужской области был задержан 17-летний подросток, который обвиняется в 27 эпизодах сбыта наркотических средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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