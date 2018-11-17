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Локализован пожар на НПЗ в Капотне

Происшествия

Специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара

Локализован пожар на НПЗ в Капотне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пожарная машина

Москва, 17 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне локализован пожарно-спасательными службами. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба ГУ МЧС в Twitter ведомства.

Сообщается, что пожар на НПЗ локализован в 10:17. Информации по пострадавшим не поступало. Пожарные занимюатся проливкой мест возгорания.

Кроме того, уточняется, что на месте пожара работает мобильная лаборатория. На данный момент превышения предельно допустимой кнцентрации (ПДК) вредных веществ в пробах воздуха, взятых на месте пожара, не выявлено.

В данный момент устанавливаются возможные причины и обстоятельства возгорания.

Напомним, что с пожаром на НПЗ в Капотне боролись более 100 человек личного состава пожарно-спасательных служб и 33 единицы техники.

Также сообщалось, что на место пожара была направлена моблиьная лаборатория ГУ МЧС по Москве для взятия проб воздуха.

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