Жертвами пожара в Калифорнии стали уже 71 человек

Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM Жизни уже 71 человека прервал пожар в Калифорнии, сообщает 17 ноября канал NBC News.

По состоянию на вечер пятницы, 16 ноября, в Калифорнии числятся пропавшими без вести 1010 человек. При этом власти надеются, что основная часть пропавших без вести просто не может по каким-то причинам связаться с близкими. Идёт идентификация тел погибших, обнаруженных ранее.

Пожар Camp в Калифорнии выжег уже более 800 кв. км площади. Всего в пламени пожара сгорели 9 844 жилых строений, 336 коммерческих зданий и 2076 зданий других структур. При этом полностью уничтожен огнём город Парадиз, где погибли семь человек.

Тысячи человек потеряли свои дома, более 300 тысяч человек эвакуировано из зоны стихийного бедствия. По данным властей, дым от пожара значительно снизил качество воздуха во всей Северной Калифорнии, он угрожает здоровью граждан уже в 240 километрах от очагов горения.

Рапсространению пожара способствуют сухая погода и сильный ветер, благодаря которому скорость распространения огня в отдельных районах лесного массива составила около 80 км/час.

Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары в Калифорнии стал самым стмертоносным в США за последние сто лет.

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