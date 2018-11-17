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С огнем на Московском НПЗ борются более 100 спасателей

Происшествия

Горит одна из установок крекинга

С огнем на Московском НПЗ борются более 100 спасателей
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные работают

Москва, 17 ноября 2018, 08:45 — REGNUM  К тушению пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне привлечены более ста человек при 30 единицах техники. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

На месте происшествия работают 120 спасателей при 30 единицах техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московском НПЗ загорелась одна из установок крекинга. Есть угроза перехода пламени на соседние установки.

Автомобильное движение в районе Капотни затруднено. МЧС просит автолюбителей заранее выбирать пути объезда и не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.

Читайте ранее в этом сюжете: На Московском НПЗ произошел пожар

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