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Один человек погиб при пожаре во Владивостоке

Происшествия

Пострадали ещё четверо

Один человек погиб при пожаре во Владивостоке
Wisconsin Department of Natural Resources
Дым пожара

Владивосток, 17 ноября 2018, 08:40 — REGNUM  Один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме во Владивостоке. Об этом собщает 17 ноября пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщается, что пожар возник на 8 этаже многоэтажного жилого дома. Пожарные прибыи на место происшествия через пять минут после получения информации о возгорании на пульт пожарной охраны города Владивостока.

В тушении пожара принимали участие 25 человек личного состава и 11 единиц техники.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Вл время операции по тушению пожара было спасено из зоны сильного задымления 5 человек и эвакуировано 10 человек.

По предварительной информации, в реузльтате пожара погибла одна женщина, ещё три женщины и один мужчина пострадали.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о спасении из огня двоих детей и одного мужчины во время пожара в Челябинске. Все трое спасённых госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске двоих детей спасли из огня

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Пожары в жилых домах
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