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На Московском НПЗ произошел пожар

Происшествия

Горит одна из установок крекинга

На Московском НПЗ произошел пожар
Иллюстрация: Mnpz.gazprom-neft.ru
Московский нефтеперерабатывающий завод

Москва, 17 ноября 2018, 08:23 — REGNUM  На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, который принадлежит компании «Газпром нефть», загорелась установка крекинга. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источников, происходит факельное горение на установке крекинга. Есть угроза перехода огня на другую установку, которая находится рядом.

Стоит отметить, что в социальных сетях жители домов, находящихся в непосредственной близости от Московского НПЗ выкладывают фотографии пожара. На них видно, что горит одна из установок на территории завода, в небо поднимается столб черного дыма. Также видно, что огонь вырывается из одной из труб завода.

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