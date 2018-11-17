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В Челябинске двоих детей спасли из огня

Происшествия

Детям потребовалась госпитализация

Челябинск, 17 ноября 2018, 05:00 — REGNUM  Два ребенка и пожилой мужчина спасены огнеборцами во время пожара в доме на улице Барбюса в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило 16 ноября в 12:07 (время местное). Звонивший сказал о сильном дыме, который валит из окон дома. Через четыре минуты на месте ЧП начали работать пожарные расчеты. Огнеборцы пробрались в горящую квартиру через окно, чтобы дым не попал в подъезд через дверь.

«В 12:20 были обнаружены два пострадавших, затем обнаружен еще один. Пожарные через окно произвели спасение людей: двоих детей двух и пяти лет, и мужчину 1949 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что еще четыре человека самостоятельно выбрались из подъезда.

Дети в результате возгорания пострадали: самого маленького отправили в больницу, а пятилетнему мальчику потребовались реанимационные мероприятия, как и пострадавшему мужчине. После того, как они пришли в сознание, их также госпитализировали.

Напомним, по данным МЧС РФ, за сутки 16 ноября в Челябинской области произошло более 20 техногенных пожаров.

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Пожары в жилых домах
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