Суббота, 17 Ноября 2018 года
04:28:02 МСК

Из-за снегопада в Канаде были отменены сотни авиарейсов

Происшествия

В некоторых районах количество осадков втрое превысило месячную норму

Оттава, 17 ноября 2018, 03:23 — REGNUM  Мощный снегопад в Канаде стал причиной остановки работы нескольких аэропортов, сообщает телеканал СTV.

Сообщается, что больше всего снега выпало в провинциях Новая Шотландия, Нью-Брансвик, Ньюфаундленд и Лабрадор. В некоторых областях провинций высота снега достигала 25 см, что в три раза выше месячной нормы осадков.

Из-за снегопада были отменены сотни авиарейсов в аэропортах крупных городов, в том числе и Оттаве, Монреале и Торонто.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в американском Нью-Йорке в результате первого снегопада оказалось парализовано уличное движение. При этом взлетели цены и на услуги такси. Полиция города посоветовала жителям быть осторожными и учитывать транспортный коллапс при планировании перемещений в городе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить