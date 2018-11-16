В Зимбабве 42 человека сгорели заживо в автобусе

Хараре, , 21:11 — REGNUM В Зимбабве в результате пожара в пассажирском автобусе погибли 42 человека, 16 ноября передает агентство Reuters.

Трагедия произошла в районе Гванда в 550 километрах к югу от Хараре. Причиной пожара стало внезапное возгорание и взрыв канистры с бензином в салоне автобуса.

Около 20 оставшихся в живых пассажиров автобуса были доставлены в больницы с ожогами разной степени тяжести. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим уже выразил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

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