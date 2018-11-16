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Взрыв газа в Кабардино-Балкарии: пострадали три человека

Происшествия

Среди них трехлетний ребенок

Взрыв газа в Кабардино-Балкарии: пострадали три человека
webandi
Газовая конфорка

Нальчик, 16 ноября 2018, 19:23 — REGNUM  Три человека пострадали в результате взрыва газа в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел 16 ноября, около 15:00, в сельском поселении Заюково Баксанского района. Среди пострадавших трехлетний ребенок. По данным СКР, он получил до 60% ожогов поверхности тела.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В МЧС ИА REGNUM сообщили, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа в частном домовладении по улице Междихова. При этом он не вызвал открытого горения, однако произошло частичное разрушения жилого помещения.

Следственным комитетом РФ по Кабардино-Балкарии начата доследственная проверка по данному происшествию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года в Дагестане при взрыве газа в спортзале пострадали пятеро подростков. Трое из них скончались от ожогов.

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Взрывы бытового газа
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