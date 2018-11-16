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В больнице Уфы произошел разрыв трубы для подачи кислорода

Происшествия

Обрушился потолок в одном из отделений

Уфа, 16 ноября 2018, 18:57 — REGNUM  В городской клинической больнице № 21 Уфа произошел разрыв трубы для подачи кислорода. Произведена частичная эвакуация персонала и пациентов, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Башкирии.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Приемный покой больницы работает в штатном режиме, системы жизнеобеспечения учреждения не повреждены.

В региональном управлении МЧС уточнили, что хлопок произошел во время проведения технической проверки кислородной магистрали. Спасатели уже на месте установили, что разрыв медной трубки диаметром 3 см произошел в коридоре реанимационного отделения на 1 этаже. В результате частично обрушился подвесной потолок на общей площади около 50 кв. метров.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. На месте работают сотрудники ОМВД России, Уфагаза, РЭС, прибыли бригады скорой медицинской помощи.

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