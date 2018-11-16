Полицейского в Дагестане могут уволить из-за сына-лихача

Махачкала, , 18:32 — REGNUM В Дагестане назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, несовершеннолетний сын которого грубо нарушал правила дорожного движения. Молодой человек при этом еще и снял свои нарушения на камеру и выложил видео в социальную сеть, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе МВД региона.

Отмечается, что лихача и прежде ловили за нарушения ПДД — он трижды был оштрафован за езду без прав. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника полиции — отца юноши, вплоть до увольнения по отрицательным мотивам.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане в сентябре 2018 года был уволен со службы старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры региона Рустам Д. Причиной санкций стал инцидент, в ходе которого он пытался оказать давление на сотрудника ГИБДД в Сергокалинском районе республики.

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Автомобиль, на котором в качестве пассажира ехал отец Рустама Д. — также прокурор, старший советник юстиции Омар Д. — был остановлен на посту ДПС за то, что находящиеся в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности. Пребывавший в состоянии алкогольного опьянения прокурор потребовал от инспектора вернуть документы и отпустить их.

Позже к месту инцидента вместе с матерью приехал и Рустам Д. Он стал требовать отпустить отца и угрожал сотруднику ГИБДД увольнением из органов за отказ подчиниться. После нарушители и вовсе попыталась уехать без составления административного протокола.