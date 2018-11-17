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12 человек погибло в этническом конфликте на юге Эфиопии

Происшествия

На юге Эфиопии в округе Мойале были убиты 12 человек, а также 17 ранены в результате продолжающихся уже три дня этнических столкновений

Аддис-Абеба, 17 ноября 2018, 12:10 — REGNUM  Советник по вопросам прав человека при главе эфиопского штата Сомали Джамаль Дирие сообщил, что в результате новых столкновений между вооруженными группами этнических сомали и оромо были убиты 12 человек и 17 ранены. Правительство региона опасается превращения южной части Эфиопии в нестабильный и кризисный регион и заявляет, что за трагедией стоят оромийские вооруженные повстанцы. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ethiopian Satellite.

Г-н Дирие заявил, что правительства Сомали и Оромо должны найти немедленное решение до того, пока кризис не вышел из-под контроля.

В результате конфликта в этих районе остановлены две основные автомагистрали. Также это привело к невозможности доставки гуманитарной помощи.

В 2017 году столкновения между двумя общинами привели к гибели сотен людей и появлению более миллиона внутренних беженцев.

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Зарубежная хроника
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