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В Нижнем Новгороде мужчина напал на бригаду скорой помощи

Происшествия

В рамках сотрудничества Росгвардии с медиками число нападений на сотрудников скорой помощи значительно сократилось

В Нижнем Новгороде мужчина напал на бригаду скорой помощи
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машина скорой помощи

Нижний Новгород, 16 ноября 2018, 17:20 — REGNUM  Ночью 14 ноября неизвестный мужчина в Нижнем Новгороде напал на бригаду скорой помощи с предметом, похожим на пистолет. Соответствующее сообщение поступило одному из экипажей вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия. Приехав, они заметили мужчину со следами крови на руках и одежде, подходившего под описание. Мужчина вел себя агрессивно и был задержан.

Предмет, похожий на пистолет, был изъят и позднее идентифицирован как пневматический.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве отметили, что в 2017 году управление вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области заключило соглашение с руководством станции скорой помощи. С этого момента число нападений на медиков значительно сократилось. В этом году указанный случай стал вторым.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Санкт-Петербурге 59-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил прибывших по вызову медиков с гранатой в руках.

После задержания мужчины в его квартире были изъяты 10 патронов и граната, которой он угрожал сотрудникам скорой.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ об угрозе убийством и незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов.

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