В Астрахани футболист подозревается в жестоком убийстве 78-летнего таксиста

Астрахань, , 16:59 — REGNUM В Астрахани 23-летний футболист из Дагестана подозревается в убийстве 78-летнего таксиста. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, об исчезновении 78-летнего мужчины, который подрабатывал частным извозом на личном автомобиле, 3 ноября заявила его супруга.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 — «Убийство». Автомобиль потерпевшего обнаружили в Дагестане в городе Хасавюрт. В течение 10 суток был установлен и задержан 23-летний подозреваемый.

По версии следствия, стажёр одного из местных футбольных клубов 3 ноября подошел к таксисту и попросил подвезти его до поселка Комсомольский Республики Калмыкия, чтобы он мог пересесть на автобус до Хасавюрта. На проселочной дороге по направлению к селу Алгазы Икрянинского района, подозреваемый нанес таксисту несколько ударов ножом в область шеи, выбросил тело в камыши и продолжил путь на той же машине.

Сейчас следствие добивается заключения подозреваемого под стражу. По данным местных СМИ, подозреваемый стажировался в астраханском футбольном клубе «Звезда».