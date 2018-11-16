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В Калининграде работодатель стрелял в подчинённого из-за зарплаты

Происшествия

Калининградские полицейские задержали работодателя за стрельбу в подчинённого

В Калининграде работодатель стрелял в подчинённого из-за зарплаты
Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США
Стрелок

Калининград, 16 ноября 2018, 16:18 — REGNUM  Инцидент произошёл утром 15 ноября, когда в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда поступило сообщение о конфликте на территории компании по производству металлических изделий. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области сегодня, 16 ноября, прибывшими на место происшествия сотрудниками уголовного розыска был обнаружен 47-летний местный житель с ранениями от травматического оружия. Он был госпитализирован.

Задержан директор предприятия. Задержанный пояснил, что конфликт произошёл из-за невыплаченной зарплаты, а он сам выстрелил в потерпевшего четыре раза — в тело и голову. Задержанный ранее судим. Он заключён в изолятор временного содержания, решается вопрос взятия под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», предусматривающее максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

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