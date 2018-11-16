В Тюмени судят врача и иностранца за кражу 35 млн благотворительных рублей

Тюмень, 16 ноября 2018, 16:16 — REGNUM В Тюмени направлено в суд дело о хищении 35 млн рублей у различных благотворительных фондов под видом помощи детям. В мошенничестве обвиняются тюменский врач и гражданин Словакии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
По версии следствия, в октябре 2014 года словак, являясь в то время генеральным директором ООО «Альфа медика» (Москва) и будучи осведомленным о порядке предоставления благотворительной помощи, разработал план хищения денежных средств у московского благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». В Тюмени на конференции он познакомился с местным травматологом-ортопедом. И посвятил его в свои планы.
ООО «Альфа медика» занимается продажей медицинской техники и различных медприспособлений. Одним из направлений деятельности фонда «Линия жизни» является помощь по лечению сколиоза у детей. Тюменский врач изготавливал подложные документы о наличии якобы у ребенка сколиоза
Таким способом под видом лечения у 45 детей сколиоза с октября 2014 года по июль 2016 года у фонда «Линия жизни» было похищено более 34 млн рублей. Имплантаты оседали у врача и директора ООО «Альфа медика», полагает следствие. Махинация всплыла наружу, когда в июле 2016 года один из сотрудников фонда заметил ошибку в документах и связался с родителем ребенка. Выяснилось, что люди не обращались за помощью в «Линию жизни». Фонд инициировал проверку и упредил фиктивную помощь ещё 16 детям на сумму более 12,9 млн рублей.
Фонд «Линия жизни» в феврале 2017 года обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в ходе которого выяснилось, что с апреля 2015 года по июнь 2016 года тюменский врач уже в одиночку обманул, как полагают следователи, другой московский благотворительный фонд «Подари надежду». Там было заявлено о фиктивной помощи четырём детям и получено 1,4 млн рублей.
Вместе со словаком с сентября по ноябрь 2016 года тюменский врач обманным путём получили в фонде «Подари надежду» 252 тыс. рублей под видом помощи ребенку. Фонд «Подари надежду», как и «Линия жизни», обратился в правоохранительные органы.
Кроме того, в ходе следствия из гаража тюменского врача было изъято имплантов на общую сумму более 16,4 млн рублей.
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила 33 тома дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.