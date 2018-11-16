В Тюмени судят врача и иностранца за кражу 35 млн благотворительных рублей

Тюмень, , 16:16 — REGNUM В Тюмени направлено в суд дело о хищении 35 млн рублей у различных благотворительных фондов под видом помощи детям. В мошенничестве обвиняются тюменский врач и гражданин Словакии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в октябре 2014 года словак, являясь в то время генеральным директором ООО «Альфа медика» (Москва) и будучи осведомленным о порядке предоставления благотворительной помощи, разработал план хищения денежных средств у московского благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». В Тюмени на конференции он познакомился с местным травматологом-ортопедом. И посвятил его в свои планы.

ООО «Альфа медика» занимается продажей медицинской техники и различных медприспособлений. Одним из направлений деятельности фонда «Линия жизни» является помощь по лечению сколиоза у детей. Тюменский врач изготавливал подложные документы о наличии якобы у ребенка сколиоза III—IV степени, проведении операции по установке спинальных имплантов от ООО «Альфа медика», заявления родителей на получение помощи. Благотворительный фонд, не подозревая обмана, производил оплату стоимости имплантатов поставщикам.

Таким способом под видом лечения у 45 детей сколиоза с октября 2014 года по июль 2016 года у фонда «Линия жизни» было похищено более 34 млн рублей. Имплантаты оседали у врача и директора ООО «Альфа медика», полагает следствие. Махинация всплыла наружу, когда в июле 2016 года один из сотрудников фонда заметил ошибку в документах и связался с родителем ребенка. Выяснилось, что люди не обращались за помощью в «Линию жизни». Фонд инициировал проверку и упредил фиктивную помощь ещё 16 детям на сумму более 12,9 млн рублей.

Фонд «Линия жизни» в феврале 2017 года обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в ходе которого выяснилось, что с апреля 2015 года по июнь 2016 года тюменский врач уже в одиночку обманул, как полагают следователи, другой московский благотворительный фонд «Подари надежду». Там было заявлено о фиктивной помощи четырём детям и получено 1,4 млн рублей.

Вместе со словаком с сентября по ноябрь 2016 года тюменский врач обманным путём получили в фонде «Подари надежду» 252 тыс. рублей под видом помощи ребенку. Фонд «Подари надежду», как и «Линия жизни», обратился в правоохранительные органы.

Кроме того, в ходе следствия из гаража тюменского врача было изъято имплантов на общую сумму более 16,4 млн рублей.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила 33 тома дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.