Стройка на Шиесе обрастает уголовными делами

Архангельск, , 15:51 — REGNUM История строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области продолжилась очередным скандалом.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, 10 дней назад неустановленные лица на строящейся линии электропередач у железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области подожгли топливные баки тракторов ТДТ-55, вследствие чего произошло их воспламенение, причинившее собственнику ущерб на общую сумму 900 тысяч рублей.

По каждому поджогу в группе дознания ОМВД России по Ленскому району по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» возбуждено уголовное дело.

По информации СМИ, на допрос вызваны активисты движения «Чистая Урдома».

Напомним, ранее нарушение закона допустила организация, ведущая строительные работы.

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Напомним, это уже не первое ЧП на стройке — в конце августа здесь произошел пожар на газопроводе.

Как сообщало ИА REGNUM, на земельном участке рядом со станцией Шиес идут подготовительные работы для строительства экотехнопарка. Сюда планируют свозить на хранение брикетированный мусор из Москвы. Местные жители продолжают выражать протест, идет сбор подписей для проведения референдума о запрете ввоза мусора в область из других регионов.