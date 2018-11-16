По факту избиения рязанского студента возбуждено уголовное дело

Рязань, , 15:53 — REGNUM В Рязани возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 16-летнему студенту местного колледжа. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. Молодому человеку стало плохо после тренировки по боксу. Изначально предполагалось, что травмы он получил во время занятий спортом, однако позже появилась информация, что речь, возможно, идет об избиении.

Дело возбуждено по признакам преступления по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека»). Сейчас следователи не уточняют, какая именно версия является основной. В пресс-службе лишь отметили, что все они будут тщательно проверены.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на всестороннее и полное выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление причастных к этому лиц, оценке их роли и степени участия, изучается круг общения пострадавшего, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что проверку по делу начали 12 ноября. Тогда сообщалось, что 16-летний студент вечером 23 октября был доставлен из общежития педагогического колледжа в больницу. До этого юноша был на тренировке по боксу. Вред здоровью, который был причинен, оценили как тяжкий. При этом в СКР сообщали, что в автомобиле скорой помощи подросток впал в кому, из которой вышел лишь 8 ноября. По сведениям местных СМИ, инцидент на тренировке мог быть связан с противоправными действиями других подростков.

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