В Ростовской области при пожаре погибли женщина с тремя детьми

Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM В Ростовской области произошёл пожар, в котором погибли мать с тремя маленькими детьми. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 16 ноября.

Трагедия произошла в хуторе Рябичев Волгодонского района. Пламя вспыхнуло утром 16 ноября в одном из частных домовладений, расположенном на улице 50-лет СССР.

В региональном управлении МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и четыре единицы спецтехники.

«В настоящее время следователем осуществляется осмотр места происшествия. По предварительным данным причиной смерти женщины и её детей явилось отравление продуктами горения», — отметили в региональном управлении СКР.

Следователи примут процессуальное решение по итогам проверки.