Пятница, 16 Ноября 2018 года
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В Ростовской области при пожаре погибли женщина с тремя детьми

Происшествия

Назначена доследственная проверка

В Ростовской области при пожаре погибли женщина с тремя детьми
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар в частном доме

Ростов-на-Дону, 16 ноября 2018, 15:41 — REGNUM  В Ростовской области произошёл пожар, в котором погибли мать с тремя маленькими детьми. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 16 ноября.

Трагедия произошла в хуторе Рябичев Волгодонского района. Пламя вспыхнуло утром 16 ноября в одном из частных домовладений, расположенном на улице 50-лет СССР.

В региональном управлении МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и четыре единицы спецтехники.

«В настоящее время следователем осуществляется осмотр места происшествия. По предварительным данным причиной смерти женщины и её детей явилось отравление продуктами горения», — отметили в региональном управлении СКР.

Следователи примут процессуальное решение по итогам проверки.

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