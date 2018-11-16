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Обрушение зданий в Марселе: обыски прошли в квартирах экспертов

Происшествия

Полиция Марселя уже обыскала мэрию города, арендодателя и владельца одного из домов

Марсель, Франция, 16 ноября 2018, 15:28 — REGNUM  Обыски прошли в квартирах экспертов, которые проверяли обрушившиеся здания в Марселе 5 ноября, где погибло 8 человек, сообщает Le Figaro.

Спустя одиннадцать дней после трагедии судебная полиция Марселя уже обыскала мэрию Марселя, арендодателя, а также квартиру владельца, которому принадлежало одно из рухнувших зданий.

Прокурор Марселя не назвал имена экспертов, в квартирах которых 16 ноября прошли обыски.

Согласно экспертизе, проведенной в этих двух домах 19 октября, первый этаж дома № 65 был признан нежилым. На остальных этажах дома должны были провести серию ремонтных работ до 9 ноября. Другой дом был признан нежилым еще 10 лет назад и был обнесен забором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое заместителей главы региона Прованс-Альпы-Кот-д'Азур были временно отстранены от своих обязанностей 15 ноября 2018 года после обрушения зданий в Марселе.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение зданий в Марселе: двое чиновников отстранены от обязанностей

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Обрушения зданий
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