Двое детей из Армении погибли от угарного газа под Воронежем

Воронеж, , 15:07 — REGNUM Трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли от отравления угарным газом в селе Старая Ведуга Семилукского района Воронежской области 16 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Тела детей были обнаружены в жилом помещении на территории фермы ООО «Подворье», которое отапливалось металлической печью кустарного производства. Установлено, что смерть наступила от отравления угарным газом. Родителей малышей в момент их гибели дома не было.

Установлено, что родители детей — граждане Армении. Они прибыли в Россию в апреле 2018 года, состоят на миграционном учете. Сейчас следователи и оперативники устанавливают обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура начала проверку в части исполнения законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних: в частности, предстоит выяснить, почему семья с детьми жила на территории фермы.

За последнее время в разных регионах России произошло несколько случаев отравления людей угарным газом. В конце октября двое детей погибли во Владимирской области, трое приезжих из Дагестана погибли на Ставрополье, а в Томской области жертвами стали две 14-летних сестры.