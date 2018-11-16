Жительницу Ульяновской области, таскавшую за волосы внучку, забили насмерть

Ульяновск, , 15:01 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства конфликта между бабушкой и внучкой, в результате которого пожилую женщину забили до смерти, сообщает областное следственное управление СКР. Подозреваемым является 27-летний знакомый девушки, который стал свидетелем конфликта.

13 ноября 2018 года в одном из сёл Николаевского района была убита 67-летняя женщина. В совершении преступления подозревают 27-летнего безработного парня, ранее судимого за грабёж. Следствие полагает, что женщина была избита, и скончалась от полученных травм на месте происшествия.

«В ходе допроса обвиняемый пояснил, что потерпевшая схватила за волосы его знакомую, и он за неё заступился. Уже после совершения преступления он узнал, что это был конфликт между бабушкой и внучкой», — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый в настоящее время дает признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»).

Также в Ульяновской области вынесен приговор по убийству, совершенному в июле 2018 года. Перед судом предстал 38-летний мужчина, которому также инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Злоумышленнику назначено 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Следствием и судом установлено, что вечером 17 июля осужденный в ходе ссоры со своей сожительницей нанес ей не менее 15 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Осужденный свою вину признал, пояснив, что конфликты с гражданской женой у него происходили из-за того, что она злоупотребляла спиртными напитками. В тот вечер она также находилась в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.