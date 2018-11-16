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Авиакатастрофа в Индонезии: удалось идентифицировать 95 пассажиров

Происшествия

Всего на борту упавшего самолета Boeing 737 MAX 8 находилось 189 человек

Джакарта, 16 ноября 2018, 15:01 — REGNUM  Индонезийской команде экспертов национальной полиции удалось идентифицировать 95 погибших в результате падения самолета Lion Air JT610 в воды Караванга, сообщает Tribunnews.

Погибших удается идентифицировать через образцы ДНК, полученные от родных.

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«По сей день из 189 погибших специалисты смогли назвать имена 95 человек, из которых 70 мужчин и 25 женщин», — отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья погибшего при крушении самолета в Индонезии 26-летнего Рио Нанда Пратама подала иск против американской компании Boeing.

Подробности: Авиакатастрофа в Индонезии: семья одного из погибших подала в суд на Boeing

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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