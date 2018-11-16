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Расследование дела об убийстве многодетной матери на Кубани завершено

Происшествия

Уголовное дело направлено в прокуратуру

Краснодар, 16 ноября 2018, 14:54 — REGNUM  Расследование уголовного дела о жестоком убийстве жительницы поселка Псебай Краснодарского края Натальи Дмитриевой завершено, сообщает 16 ноября пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 14 мая местные жители Максим Бондаренко и Савелий Никифоров, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, изнасиловали женщину, после чего убили. Следователи также установили, что в 2018 году обвиняемые также совершали на территории региона грабежи и кражи.

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Кроме того, обвинения предъявлены Артему Курганову, который, по версии следствия, совершил грабеж, и Роману Красову, совершившему кражу. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало бурю возмущения в поселке. На народном сходе 18 мая жители говорили о том, что убийство могла совершить банда подростков, которая якобы действует в поселке и уже совершила не одно преступление.

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