В Тюмени за смерть двух пациенток судят заслуженного врача России

Тюмень, , 14:51 — REGNUM В Тюмени утверждено обвинительное заключение против бывшего заведующего гинекологическим отделением и хирурга отделения гнойной хирургии областной больницы №1. Одному из них вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, — другому — халатность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, в июне 2014 года заведующий гинекологическим отделением, выполняя плановую лапароскопическую операцию на придатках 51-летней пациентки, допустил ятрогенное повреждение сигмовидной кишки. У пациентки развился перитонит, и она скончалась.

В августе 2017 года тот же заведующий отделением при проведении аналогичной операции 28-летней женщине допустил повреждение стенки сигмовидной кишки. У пациентки развился разлитой перитонит, который не был вовремя диагностирован дежурным врачом отделения гнойной хирургии. Пациентка скончалась.

Следователями была определена причинно-следственная связь между летальным исходом двух тюменок и дефектами лечебных и диагностических мероприятий. В 2017 году заведующий гинекологическим отделением областной больницы №1 уволился по собственному желанию.

Уголовное дело насчитывает 19 томов. Оно уже направлено в суд. Как сообщают тюменские СМИ, заведующий гинекологическим отделением человек в возрасте, является заслуженным врачом России, имеет массу благодарностей от пациенток и заслуг. Однако это не стало для него охранной грамотой от обвинения во врачебной ошибке.