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7000 сотрудников полиции брошены на борьбу с наводнением в Джакарте

Происшествия

Губернатор Джакарты поручил местным чиновникам предпринять соответствующие меры по предотвращению наводнения

Джакарта, 16 ноября 2018, 14:36 — REGNUM  В общей сложности 7000 сотрудников полиции вместе с военными брошены на борьбу с наводнением в индонезийской столице Джакарта и прилегающих районах, сообщает Antaranews.

Губернатор специального округа Джакарты Анис Басведан заявил, что в пяти регионах было зафиксировано 30 затопленных мест.

Анис Басведан поручил местным чиновникам предпринять соответствующие меры по предотвращению наводнения, а также поручить специальным служащим проверить состояние водных путей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наводнение в индонезийской столице вызвано разливом реки Челивунг и обильными сезонными дождями. Уровень воды местами достигает от 50 сантиметров до одного метра.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение в индонезийской столице: уровень воды достигает одного метра

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Наводнения
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