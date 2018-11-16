Пятница, 16 Ноября 2018 года
15:31:10 МСК

Сбивший насмерть подростка в Москве водитель арестован

Происшествия

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик в результате ДТП скончался на месте

Сбивший насмерть подростка в Москве водитель арестован
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Наручники

Москва, 16 ноября 2018, 14:15 — REGNUM  Под домашний арест поместили водителя, сбившего 11-летнего подростка на пешеходном переходе на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что 54-летний водитель, управлявший грузовой автомашиной Volvo, после наезда на мальчика на регулируемом переходе попытался скрыться с места происшествия. Ранее сообщалось, что подросток в результате ДТП скончался на месте.

Читайте также: Полиция задержала водителя грузовика, насмерть сбившего ребёнка в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября, на улице Сущевский Вал близ Савеловского вокзала в Москве столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии травмы получили пять человек.

Читайте также: В Москве в ДТП пострадали пять человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить