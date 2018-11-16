Сбивший насмерть подростка в Москве водитель арестован

Москва, , 14:15 — REGNUM Под домашний арест поместили водителя, сбившего 11-летнего подростка на пешеходном переходе на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что 54-летний водитель, управлявший грузовой автомашиной Volvo, после наезда на мальчика на регулируемом переходе попытался скрыться с места происшествия. Ранее сообщалось, что подросток в результате ДТП скончался на месте.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября, на улице Сущевский Вал близ Савеловского вокзала в Москве столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии травмы получили пять человек.

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