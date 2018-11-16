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В Перми наказали испортившего «счастье» вандала

Происшествия

Вандала оштрафовали на 15 тыс. рублей

Пермь, 16 ноября 2018, 13:22 — REGNUM  В Перми мировой судья оштрафовал Алексея Илькаева за порчу арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы, об этом 16 ноября завил его адвокат Сергей Калкатин.

По его словам, мировой судья судебного участка № 1 Ленинского района Перми вынес постановление и назначил Илькаеву штраф в размере 15 тыс. рублей.

Напомним, 11 октября жители города увидели измененную надпись на набережной. Вандал заменил слово «счастье» на слово «смерть». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Арт-объект «Счастье не за горами» создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля. В Пермь надпись была привезена в 2009 году в рамках программы «Музей в городе». Арт-объект прижился на набережной Камы и стал визитной карточкой города.

Читайте ранее в этом сюжете: Вандализм и уголовное дело: Пермь осталась «без смерти и без счастья»

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Вандализм
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