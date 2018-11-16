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Рассмотрение апелляции арестованного главы полиции Первоуральска отложено

Происшествия

До 21 ноября

Екатеринбург, 16 ноября 2018, 12:59 — REGNUM  Рассмотрение апелляционных жалоб защиты арестованного ранее начальника ОМВД города Первоуральска Олега Грехова отложено до 21 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Рассмотрение апелляционных жалоб защиты отложено по ходатайству прокурора», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава первоуральской полиции Олег Грехов был задержан в ходе совместной операции управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области и оперативников регионального УФСБ 7 ноября по подозрению в получении взятки.

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Впоследствии Олега Грехова отстранили от должности. Ему были предъявлены обвинения, а следственные органы ходатайствовали об избрании меры пресечения. В итоге 9 ноября Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил Олега Грехова в СИЗО на два месяца до 6 января 2019 года.

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