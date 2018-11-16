Глава Северо-Кавказского управления Ростехнадзора попал под статью

Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Тимофей Пан подозревается в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Поясняется, что речь идет о непривлечении к административной ответственности руководства ООО «Сулинуголь», осуществляющего незаконную деятельность по обогащению полезных ископаемых.

Вместе с Паном под уголовное преследование попал и его подчинённый — главный государственный инспектор Ростовского территориального отдела Александр Литвинов.

В Следственном комитете РФ подчеркнули, что оперативное сопровождение осуществляется органами ФСБ России.

«Возбужденное уголовное дело является продолжением совместной деятельности правоохранительных органов региона, по результатам которой уже возбуждены и расследуются уголовные дела», — указано в информации.

Пост главы Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пан занял в августе 2017 года. До этого он более 30 лет отдал службе в рядах МВД. Трудовой путь начал с должности милиционера роты патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Калининского райисполкома Новосибирска.

Из открытых источников известно, что Тимофей Пан — уроженец Ташкентской области Узбекской ССР. Высшее образование получил в Новосибирском строительном институте.