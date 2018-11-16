В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за некачественного топлива

Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 12:36 — REGNUM Поставки некачественного топлива в Эвенкийский район Красноярского края вылились в уголовное дело, возбуждённое следователями ГСУ ГУ МВД России по региону.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в ГУ МВД по краю, некачественное топливо поставлялось одному из муниципальных предприятий Эвенкийского района. По информации оперативников, контракт на поставку ГСМ в посёлок Тура заключил руководитель одной из госорганизаций.

Когда топливом начали пользоваться, выяснилось, что часть поставок была более низкого качества, чем предусмотрено контрактом. Таким топливом невозможно пользоваться при низких температурах на севере края. При этом заказчику предоставили на всю партию нефти документы, подтверждающие её необходимые свойства.

Всего в Эвенкийский район завезли более 4,6 тысячи тонн некачественных ГСМ. Сумма ущерба превысила 190 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края расположен на правом берегу реки Енисей, на Среднесибирском плоскогорье, разделенном на ряд плато. Эвенкия относится к Крайнему Северу, к зоне вечной мерзлоты. Климат района резко континентальный. Годовая амплитуда средних температур колеблется от — 35—40 °С зимой и до +15—20 °С летом. Морозы в Эвенкии, по данным Энциклопедии Красноярского края, длятся 240—275 дней. Именно поэтому важно, чтобы поставляемое в Эвенкию топливо было качественным.