Банду похитителей сотовых телефонов из посылок накрыли в Татарии

Казань, , 11:59 — REGNUM В Татарии пресечена деятельность преступной группы, которая в течение нескольких месяцев совершала кражи международных почтовых отправлений в одном из сортировочных центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Почты России 16 ноября.

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Установлено, что в банду входили четверо работников сортировочного центра и двое сторонних лиц. В общей сложности они похитили почти 350 международных бандеролей, в том числе с мобильными телефонами, на сумму 1,5 млн рублей. Мошенничество было раскрыто в ходе совместной операции службы безопасности «Почты России» с ФСБ по Татарии и региональным МВД.

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В настоящее время злоумышленники задержаны, материалы дела переданы в правоохранительные органы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. По местах проживания подозреваемых ведутся обыски.

Преступникам грозит до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в московском районе Чертаново один из пользователей портала Pikabu обнаружил сотни вскрытых посылок возле здания «Почты России». Судя по квитанциям, большая часть вскрытых бандеролей из Сингапура и Китая составляли мобильные телефоны.

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