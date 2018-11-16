Подземный толчок на Урале: повреждений объектов нет

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 11:55 — REGNUM В южноуральском Катав-Ивановском районе не зафиксировано каких-либо повреждений в результате произошедшего 15 ноября подземного толчка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Напомним, толчок в 4,4 балла был зафиксирован в 12:48 по местному времени. В экстренные службы от жителей поступило более 50 звонков.

Пострадавших и погибших нет. А администрация района и сотрудники МЧС не выявили каких-либо повреждений. Все объекты жизнеобеспечения, как и промышленные предприятия, работают в штатном режиме.

В областном управлении МЧС действовал оперативный штаб. А объекты на предмет возможных повреждений проверяли 27 человек, также было задействовано девять единиц техники.

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