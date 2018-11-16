Угнавшую полицейскую машину жительницу Екатеринбурга признали невменяемой

Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM Судьбу совершившей угон полицейского автомобиля жительницы Екатеринбурга определит суд. По результатам проведённой экспертизы женщина признана невменяемой.

Прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении местной жительницы. Женщина ранее не судима. Ей инкриминируется совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, сообщает «Накануне.ru».

Напомним, в Екатеринбурге угон полицейской машины произошёл 1 сентября недалеко от дома №17 по проспекту Ленина. Женщина проходила мимо и увидела припаркованный автомобиль «Лада Гранта», принадлежащий ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Свердловской области».

Воспользовавшись тем, что дверь машины не была заперта, а ключ находился в зажигании, женщина села в автомобиль и угнала его. Позже машина была найдена брошенной, а спустя некоторое время задержали саму женщину.

По факту угона возбуждено уголовное дело, а подозреваемую отправили на судебно-психиатрическую экспертизу по итогам которой было установлено наличие у женщины хронического психического расстройства, а следовательно она не осознавала опасность своих поступков.