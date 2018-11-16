Более 40 человек погибли в результате аварии на юге Зимбабве

Хараре, , 11:32 — REGNUM Более 40 человек погибли 15 ноября в результате аварии с участием пассажирского автобуса юго-западе Зимбабве, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным полиции, инцидент произошел в пригороде Гванды, расположенной в 550 км от столицы страны. Как отметила Черети Чарамба, официальный представитель местной полиции, ранения также получили по меньшей мере 20 человек.

На фотографиях, опубликованных местным отделением «Красного креста» виден полностью выгоревший автобус.