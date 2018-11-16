В Крыму «накрыли» секту, связанную с украинскими спецслужбами

Симферополь, , 11:29 — REGNUM Представители правоохранительных органов Крыма провели в Джанкое обыски у участников экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник сообщил в правительстве РК.

«В ряде квартир предполагаемых участников запрещённой организации, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами, были проведены обыски. Несколько человек вызваны на допрос», — отметил собеседник информагентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж погибло 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков людей были ранены. На данный момент, по официальным данным правоохранителей, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков, который был найден мёртвым в этом же здании. По сведениям СМИ, его мать также была активисткой секты «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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