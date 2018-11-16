Украинские десантники пытались продать 4 кг взрывчатки

Житомир, Украина, , 11:24 — REGNUM Правоохранители Житомира задержали двух солдат контрактной службы при попытке продать четыре килограмма взрывчатки, заявили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона, сообщил 15 ноября официальный сайт ведомства.

Солдат и старший солдат одной из житомирских частей десантно-штурмовых войск пытались продать 2,6 кг пластита и две тротиловые шашки за сумму, эквивалентную примерно $1200.

Как заявили в правоохранительных органах, ранее злоумышленники продали зажигательную трубку ЗТП-300 и почти 1,3 кг пластита менее чем за $400.

Солдаты задержаны, у них дома проводят обыски.

Напомним за прошедшие 4,5 года правоохранительные органы Украины изъяли из незаконного оборота 15 тонн взрывчатых веществ, а также 9 тыс. гранат и 212 мин.

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