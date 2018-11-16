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В Индии из-за циклона «Гаджа» погибли 11 человек

Происшествия

Мощный ветер с осадками обрушился на регион 15 ноября

В Индии из-за циклона «Гаджа» погибли 11 человек
Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Нью-Дели, 16 ноября 2018, 10:39 — REGNUM  Циклон «Гаджа» (Gaja), который вызвал проливные дожди, обрушился на индийский штат Тамилнад. Об этом сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти.

По данным издания, мощный ветер с осадками обрушился на регион 15 ноября. По последним данным, из-за разгула стихии погибли 11 человек.

В городах Нагапаттинам, Тируварур и Танджор, наиболее пострадавших от циклона, работают бригады спасателей.

Отмечается, что всего в штате Тамилнад из-за удара стихии были эвакуированы в более безопасные районы более 76 тыс. человек.

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