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В Москве неизвестный обокрал салон сотовой связи на 3 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

В Москве неизвестный обокрал салон сотовой связи на 3 млн рублей
Вор

Москва, 16 ноября 2018, 10:14 — REGNUM  Неизвестный злоумышленник проник в один из салонов сотовой связи в Москве и похитил телефоны на общую сумму более 3,1 млн рублей, сообщили 16 ноября в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

По данным ведомства, сообщение о краже поступило в полицию утром 15 ноября. Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что ночью злоумышленник подобрал ключи к двери в подвальное помещение, зашел туда, после чего пробил потолок и проник в помещение салона.

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Всего неизвестный похитил 138 мобильных телефонов и скрылся, общий ущерб составил более 3,1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве раскрыли крупную кражу антикварных японских предметов. Двенадцать ваз, тарелку и три серебряных портсигара похитили у владельца, когда он укладывал коллекцию в автомобиль после выставки в музее на Крымском валу.

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