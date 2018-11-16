ДНР: ВСУ 14 раз открывали огонь, пострадала девушка

Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM За минувшие стуки киевские войска 14 раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 36 боеприпасов, сообщили 16 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На мариупольском и горловском направлениях боевики ВСУ применили запрещённые 120-мм миномёты и крупнокалиберное стрелковое оружие. Населённые пункты юга ДНР были также обстреляны из гранатомётов различных типов.

На донецком направлении оккупанты выпустили двенадцать мин из 82-мм миномётов и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Гольмовский, Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Ленинское, Саханка, Коминтерново», — сказано в сообщении СЦКК.

В ходе обстрела посёлка Гольмовский осколочное ранение левого голеностопа получила 19-летняя девушка.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 276 боеприпасов.

Читайте также: Киевские формирования выпустили за сутки 276 боеприпасов по ДНР — СЦКК

Отметим, с момента заключения Минских соглашений прошло почти четыре года, но Украина продолжает их игнорировать, практически ежедневно подвергая обстрелам мирные города Донбасса. По мнению президента России Владимира Путина, украинские власти не намерены решать конфликт мирно.

Читайте подробнее: Путин: Киев не способен мирно решить конфликт в Донбассе